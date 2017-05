A leggazdagabb magyar – Egyenesen

Adás:

2017. május 1., hétfő 19.20

2017. május 2., kedd 0.05

2017. május 2., kedd 13.30

hirdetés

Az ünnepelt ellenség

Tizenhárom éve, hogy Magyarország belépett az Európai Unióba. Ki gondolta még akkor, hogy egyszer majd Brüsszel-ellenes hirdetések lepik el az illiberálisnak definiált hazát. Itt lesz a Magyar Liberális Párt elnöke, Fodor Gábor.

Népszavazósdi

Még létre sem jött, máris a kormány célkeresztjében találta magát az Új Kezdet. A gödöllői polgármester pártja felült a népszavazási vonatra, és két, korrupciót érintő kérdésben is népszavazást kezdeményezett. Vendégünk a párt elnöke, Gémesi György.

hirdetés

A leggazdagabb magyar

303 milliárdos láthatatlan vagyonával idén is Orbán Viktor a leggazdagabb magyar – állítja saját számításaira hivatkozva az Együtt elnöke. Juhász Péter a stúdióban meg is magyarázza a kijelentést.



Értelmező szótár

Egyre többen sietnének a magyar miniszterelnök segítségére, aki azt mondta: nem tudja, hogy mi is a CEU. A magas labdát a kormányfő egyik oxfordi diáktársa csapta le, de akár a CEU volt vezérigazgatója is megtehette volna. Nálunk most meg is teheti Bokros Lajos.



Felvonulók kérték

Majálisozás helyett a munka ünnepén ezrek döntöttek inkább a Momentum kormányellenes és Európa-párti tüntetése mellett. Hont András és Murányi András viszont ma is a munkát választotta – Kálmán Olga velük elemzi a legfontosabb eseményeket.