A fideszes államtitkár körmére néznének

Vizsgálatot követel a Jobbik parlamenti alelnöke a falusi turizmusra fordított uniós források miatt.

Sneider Tamás azt mondta, hogy több településen is úgy kaptak a kormánypárthoz közel álló pályázók vissza nem térítendő támogatásokat, hogy a panziónak vagy vadászháznak ígért épület nem is üzemel szálláshelyként. A Jobbik Szabó Zsolt fideszes államtitkár érintettségét is vizsgáltatná, a politikus ugyanis sajtóhírek szerint felesége unokatestvérén keresztül jutott uniós forrásokhoz egy panzióra.

hirdetés

„Szinte az összes cég, kivitelező mögött Stolczenberger Róbert áll, ami felveti megint csak a kérdést, hogy etikus-e, törvényes-e az ilyen típusú összefonódás. Legutoljára a szuhai vendégház kapcsán merült föl, hogy hasonló helyzet állt elő, mint Mondok Józsefnél, aki ugyancsak megpályázott a falusi turizmus körében támogatásokat, és azt gyakorlatilag saját maga használta fel” – fogalmazott a jobbikos Sneider Tamás, az Országgyűlés alelnöke.

hirdetés