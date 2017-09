A Botka-probléma – Egyenesen

Adás:

2017. szeptember 5., kedd 19.30

2017. szeptember 6., szerda 00.30

2017. szeptember 6., szerda 13.30

A BOTKA-PROBLÉMA

Nem Gyurcsány-, hanem Botka-probléma van – nyilatkozta az Egyenesenben a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc szerint az MSZP miniszterelnök-jelöltje még egyetlen ellenzéki megállapodást sem hozott tető alá. Megkérdezzük Botka Lászlót.



LEHET MÁS A KIHÍVÓ

Az LMP is megnevezte saját miniszterelnök-jelöltjét. Ezzel még távolabb került annak az esélye, hogy az ellenzéki erők egy közös miniszterelnök-jelölt mögött sorakozzanak fel. A stúdióban Szél Bernadett.



JÁTSZANI KELL

Színésziskolát nyitnak egy olyan országban, ahol a színházakat teljesen behálózta a politika. Többször is meggyűlt a bajuk a rendszerrel, de a lelkesedésük mégsem lankad. Vendégünk két Kossuth-díjas színész, Jordán Tamás és Lukáts Andor.



FÉLPÉNZEN

Havi 9 milliós jövedelme mellé 43 millió forint hitelt is kapott a jegybanktól az MNB alelnöke. Nem Nagy Márton az egyetlen, aki részesült a kedvezményes munkáltatói kölcsönből: Matolcsy György felesége több mint 32 milliós hitelt kapott. Kálmán Olga erről is beszélget két mai vendégével, Somogyi Zoltánnal és Magyar Györggyel.