A Balaton hullámain – Vetítő

Adás:

2017. augusztus 21–25., hétfő–péntek 11.05

2017. augusztus 27., vasárnap 23.05

Augusztus 21., hétfő: A Balaton hullámain

Rendező: Petényi Katalin, Kabay Barna

Augusztus 22., kedd: Sorsok könyve I. rész

Augusztus 23., szerda: Sorsok könyve II. rész

Film egy képzelt erdélyi faluról. Egy olyan faluról, amelynek utcái, házai, temploma és kocsmája – akárcsak maguk a falusiak – mind-mind valóságosak. E falu krónikáját az ő sorsuk írja, a velük történteket szinte a sorsuk könyvéből másolták át forgatókönyvbe.

Rendező: Zsigmond Dezső

Augusztus 24., csütörtök: A magyarság totemállatainak nyomában

Ma is együtt élünk azokkal a vadon élő állatokkal, amelyek valaha a magyarság életében sokkal nagyobb szerepet játszottak. Sok fajnak szakrális jelentősége is volt, totemállatként tisztelték. A legfontosabb totemállatokat szinte mindenki ismeri. Ki ne hallott volna már a turulról, a csodaszarvasról vagy akár a táltos paripáról? Nos, ezek az állatok, jobban mondva, hétköznapi megtestesüléseik, itt élnek velünk, körülöttünk. Ma már nem tekintünk rájuk totemállatként, mégis csodáljuk a kerecsensólyom kecses röptét, a gímszarvas agancskoronáját, és újraéled hazánkban a ló szeretete is.

Rendező: Drexler Szilárd

Augusztus 25., péntek: Magyar írók Itáliában

Nyár, az olasz hétköznapok, az életteli mediterrán hangulat élményvilága. Hogyan merítkeztek meg a magyar irodalom nagyjai, Márai Sándor, Szerb Antal és a talán kevésbé ismert Pressburger György az itáliai tájak legendás kultúrájában?

Rendező: Sipos József