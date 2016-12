Magyar módi

Varsóban folyamatos tüntetésekkel és blokádokkal tiltakozik az ellenzék a sajtószabadság korlátozása ellen, amit több orgánum is a magyar példára vezet vissza. A Főszerkesztők klubjában megpróbáljuk összehasonlítani a magyar, illetve a lengyel sajtó és ellenzék helyzetét. Szó lesz arról is, hogy milyen, amikor a hatalom első számú képviselője beszél a lázadás szükségességéről és arról is, hogy Andor László volt uniós biztos lehet a miniszterelnök-jelöltje.

Vendégek:

Német Péter, a Népszava főszerkesztője

Rajcsányi Gellért, a Mandiner főszerkesztője

Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője

Kovács Péter, az Élet és Irodalom főszerkesztője

A Főszerkesztők klubja december 19-i adása.