Behozhatatlan előny?

Hét hónappal a választás előtt a kormánypártok behozhatatlannak tűnő előnnyel vezetnek valamennyi közvélemény-kutatónál. Így akár egy nyugodt, józan kampányban is reménykedhetnénk, csakhogy Orbán Viktor nem felejt, még egyszer nem megy be abba az utcába, ahol egyszer már megverték. Vagyis ha az ellenzék nem húz elő valami meglepőt, minden eddiginél durvább kampánnyal, és a szokásosnál is lehangolóbb őszi-téli időszakkal kell szembenéznünk.

Vendégek:

Murányi András, a Zoom.hu megbízott főszerkesztője

Rajcsányi Gellért, a Mandiner főszerkesztője

Sztankóczy András, a Heti Válasz munkatársa

Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom főszerkesztője