Ahogy 2002-ben, úgy most is az oktatásügybe bukhat bele az Orbán-kormány – mondja az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója. Túl sok a tananyag és túl kevés a tanárok fizetése. Kálmán Olga erről is beszélgetett Csáki Judittal és Schilling Árpáddal.

