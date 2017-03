Ahogy a mentők reagáltak az orvos infarktusára, az már önmagában is elég lenne egy szívrohamhoz. Pedig Keszthelyi doktor tudta, hogy baj van, mégsem vitték időben kórházba. Ha ez egy orvossal is megtörténhet, miben reménykedjen egy átlagos beteg? Kálmán Olga a szívműtéten is átesett Dr. Keszthelyi Gyulát és ügyvédjét kérdezte.

