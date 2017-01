Lovász László

A Magyar Tudományos Akadémia behatóan foglalkozik azzal, hogyan lehetne átalakítani a magyar oktatási rendszert, hogy jóval eredményes legyen, mint amit most a PISA-eredmények mutatnak. Sőt, idén markánsan állást foglaltak a kuruzsló gyógyítás ellenében is. De vajon van-e értelmük ezeknek az állásfoglalásoknak, megfogadják-e őket az emberek? És hol van az a pont, amikor az MTA-nak akár közvetlen politikai kérdésekben is meg kell nyilvánulnia? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk Lovász Lászlóval, az MTA elnökével.

Kulturális-közéleti beszélgetés Veiszer Alindával

Az Alinda január 3-ai adása