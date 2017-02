A BRFK nyomozói először egy ajkai lakásból foglaltak le több tucat tablettát és növényi port, az ott lakó 28 éves férfit pedig őrizetbe vették.

Nem sokkal később 34 éves társát is elfogták Veszprém külterületén, az ő autójában is találtak drogot, később pedig fővárosi lakásán is.

