Üzletét védte a Kazinczy utcai lövöldöző

Nyilatkozott a Hír Televíziónak a néhány hete fegyvert rántó kocsmáros. Riasztás című műsorunknak a férfi azt mondta: a Kazinczy utcát megszálló drogdílerek dühítették fel. A fővárosi bulinegyedben több tulajdonos is panaszkodik a bűnözés miatt.

Hónapok óta veszekedett a sörözője előtt drogot áruló bűnözőkkel a kocsmatulajdonos. Két hete végül gázriasztó fegyvert rántott, és egy figyelmeztető lövést is leadott. Senki nem sérült meg, de Andrást garázdaság miatt bevitték a rendőrök, holott még a fegyver tartására is volt engedélye. A környékbeli kereskedők is tapasztalták a problémát: „A hét minden napján, minden este kilenc, fél tíz tájban megjelenik tizenöt-húsz »úriember« az utcának ezen a szakaszán” – mondta egyikük.

A dílerek másfél-két éve jelentek meg az erzsébetvárosi utcában, és nem zavarja őket sem a térfigyelő kamera, sem a Miniszterelnökség irodaépülete előtt éjjel-nappal posztoló rendőrök. „Az a legnagyobb probléma, hogy ezek az emberek eladnak mondjuk sütőport kokainnak bekeverve, de az anyagnak gyakorlatilag nincs kábítószer-tartalma, tehát amikor a rendőrség tetten éri őket, akkor csak a sütőport találják náluk, annak az árusítása pedig nem bűncselekmény” – magyarázta egy másik, neve elhallgatását kérő férfi.

A környékbeli kereskedők úgy döntöttek, hogy nem külön-külön, hanem egymással összefogva üzennek hadat a bűnözőknek. Plakátokon és szórólapokon figyelmeztetik majd a turistákat az átverésre, a VII. kerületi rendőrkapitánnyal pedig még a héten tárgyalóasztalhoz ülnek.