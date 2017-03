Több benzinkutat kirabolt, majd megölte magát

Egy 18 éves bonyhádi fiú rendezett ámokfutást csütörtökön hajnalban az M7-es autópályán.

Négy benzinkutat kirabolt, egy puskával fenyegette meg az alkalmazottakat, hogy adják át neki a kassza tartalmát. Nyomatékként mind a négy helyszínen lövést is leadott. Három megye, Pest, Fejér és Somogy megyei rendőrök vették üldözőbe, az autópályán Siófokig követték, ahonnan a 7-es úton hajtott tovább Székesfehérvárra. A 6-as és a 8-as főút kereszteződésében, egy körforgalomban balesetet szenvedett, majd a lőfegyverrel, amit a rablásoknál is használt, öngyilkos lett. Fejér megye rendőr-főkapitánya késő délután sajtótájékoztatón számolt be a megdöbbentő részletekről.

„A kollégáim végig, a Somogy megyeiekkel együtt a nyomában voltak, majd azt tapasztalták, hogy a 7-es főútról a fehérvári elkerülő úton keresztül, az Auchan körforgóig közlekedik az autó, majd ott nagy sebességgel behajt a körforgalomba, ahol a körforgalomba épített magas padka megfogta az autót, tehát balesetet szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált. Nagyon körültekintően kellett eljárni, ugyanis az elkövető lőfegyverrel rendelkezik. Kollégáim felszólították, hogy hagyja el a gépkocsit, majd tapasztalták azt, hogy a gépkocsiból nem mozdul senki, és hogy a személy, aki a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított volt, az öngyilkosságot követett el” – közölte a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya, Varga Péter.

