Sikkasztást leplezett le a NAV

Másfél milliárdot sikkasztott el az a vagyonőri és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég, amelyikre a napokban csapott le a NAV.

A baranyai bűnszervezet által működtetett cégek a fővárosban és az ország nagyobb városaiban vállaltak őrzés-védelmet és takarítást. Több száz dolgozójuk után azonban bevallást nem nyújtottak be, ha mégis, a járulékokat és a munkaközvetítői szolgáltatás után fizetendő áfát sem fizették be. Emellett a bűnszervezet egy, a hatóságok elől eltitkolt könyvelői irodát is működtetett. A hivatal kommandósai a két irányító férfit és további 19 embert fogtak el az ügyben, hárman előzetes letartóztatásba kerültek.

