Profin felszerelt kábítószer-ültetvényeket számoltak fel a nyomozók a Fejér megyei Mányon és a Heves megyei Noszvajon – négy embert elfogtak.

A rendőrök szerdán két fóti férfit értek tetten Mányon a leszüretelt marihuána átvétele közben – autójukban négy csomagban összesen körülbelül 500 gramm növényi törmeléket találtak. Ezután átkutatták a házat is, ahol rábukkantak a szakszerűen felszerelt ültetvényre, és elfogták a növényeket gondozó helyi férfit is.

Miután kiderült, hogy a férfiak egy noszvaji házban is gondoznak egy ültetvényt, még aznap este a Heves megyei településen is házkutatást tartottak – itt is megtalálták az ültetvényt, és itt is elfogták a növényeket gondozó férfit.

A nyomozók a két helyszínen összesen körülbelül 1,5 kiló kiszárított kábítószert találtak és foglaltak le.