Próbaidőt kapott a menekültet felrúgó operatőr

Három év próbaidőre bocsátotta a másodfokon eljáró szegedi bíróság László Petrát. Annyiban módosították a korábbi döntést, hogy megállapították: az, hogy az N1 TV korábbi operatőre megpróbálta elgáncsolni 2015 őszén a gyermekével a kezében futó szír férfit, akkor is garázdaságnak minősül, ha a menekült végül nem miatta esett a földre.

A rendőrök láncot alkotva próbálták feltartóztatni Röszkén a migránsokat 2015 szeptemberében, eredménytelenül. A tömegből többen is nekiszaladtak a jobbikos N1 TV operatőrének. László Petra a vádirat szerint felvételkészítés közben két emberbe is belerúgott, a harmadik a kezében gyermekét tartó szír férfi volt. Felé is emelte a lábát, de az elsőfokú ítélet szerint a férfi nem emiatt esett el. Lászlót garázdaság vétsége miatt a Szegedi Járásbíróság három év próbaidőre bocsátotta. Az ügyészség a lehető legnagyobb pénzbüntetés kiszabásáért fellebbezett.

„Tévedett az elsőfokú bíróság, amikor lényegében abból a tényből, hogy a vádlott lába nem érte el a férfit, azt állapította meg, hogy nem lehet a vádlott szándékára, tudattartalmára következtetni. A vádirati tényállás szerint sem érte el a vádlott lába a menekülő férfit, aki nem a vádlott gáncsolása miatt esett el, hanem a rendőr fogásából való kiszabadulás okozta lendület miatt” – közölte a Csongrád Megyei Főügyészség ügyésze, Bódog Marianna.

Az ügyvéd szerint iratellenes, ellentmondó és megalapozatlan döntést hoztak első fokon. László Petra szerinte csak az agresszív tömeg ellen védekezett és testi épségét óvta. A nő védője ezért felmentést kért.

„Az elkerített részből kitörő mintegy 400 migráns, így mindenki által észlelhetően agresszív módon, és az intézkedő rendőrökkel szemben erőszakot alkalmazva tört ki pont azon a helyen, ahol a vádlott állt, ráadásul háttal az eseménynek. Ez a körülmény álláspontom szerint azért fontos, mert a tömeg agresszív viselkedését és a vádlott által is érzékelhetően veszélyes mivoltát jól jellemzi és bizonyítja” – mondta Sipos Ferenc, László Petra ügyvédje.

Az emberjogi szervezet jogi képviselője az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezéséért érvelt és azt hangoztatta, hogy korábban nem vizsgálták, mi motiválta László Petrát a cselekmény elkövetésekor.

„A közösség tagja elleni erőszak bekezdésében meghatározott tényállás, a garázdaság szabálysértésének, tehát egyébként erőszakmentes formájának előítéletes szándékkal, azaz a sértett valamely csoporthoz való tartozása miatti, vele szembeni előítéletes érzület következtében történő elkövetése, ami alkalmas arra, hogy a megtámadott csoport valamely, akár a távolban tartózkodók egyik tagjában riadalmat keltsen” – mondta a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje, Ivány Borbála.

A bíró ez elsőfokú ítélet helybenhagyásáról döntött. László Petra 3 év próbaidőt kapott.

„Önmagában a provokatív magatartás és a támadó szándék is elég a kihívóan közösségellenes magatartás megállapíthatóságához, azaz a garázdaság vétségének a megállapításához” – mondta Szabó András.

Az ítélet jogerős.