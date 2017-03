Öt éve ölt, nem ússza meg a rab

Egy öt évvel ezelőtti gyilkosság elkövetőjét fogták el a rendőrök.

A most 27 éves férfi 2012-ben még Csongrádon ölt meg egy középkorú férfit. Az áldozat eltűnését senki nem jelentette be, a rendőrök néhány hete kezdték el keresni. Holttestét végül egy ház udvarán találták meg. A jelenleg is börtönbüntetését töltő fiatal férfit gyanúsítottként hallgatták ki, és elismerte, hogy ő követte el a gyilkosságot.

