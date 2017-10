Nem állt még le a Czeglédy-ügy

Újabb három embert vettek őrizetbe Czeglédy Csabáék ügyében – közölte a Csongrád Megyei Főügyészség.

A Human Operator Zrt. egykori alkalmazottait a gyanú szerint közvetlenül Czeglédy Csaba irányította, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal még tavaly kezdett nyomozni. A gyanú szerint 2013 és 2016 között a bűnszervezet által irányított, diákmunka-közvetítéssel foglalkozó Human Operator Zrt. hárommilliárd forintos költségvetési csalást okozott azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, nem fizették meg.

