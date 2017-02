Megölhette újszülöttjét egy 27 éves nő

Kedd hajnalban érkezett bejelentés a rendőrségre a salgótarjáni kórházból, hogy a hozzájuk beszállított nő egy-két napja szülhetett, de ezt tagadta, és a csecsemő sem volt sehol.

A rendőrök házkutatást tartottak a nő otthonában, és a családi ház egyik melléképületében halott újszülöttet találtak. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint a kicsi élve született.

„Salgótarjáni kórházból érkezett a bejelentés 2017. február 21-én 0 óra 50 perckor, miszerint egy 27 éves mihálygergei nőt szállítottak be az intézetbe, aki egy-két napja szülhetett, de az újszülöttet nem vitték magukkal, és a személy tagadta a szülés tényét is. A rendőrök a nő lakóhelyén házkutatást tartottak, és a halott csecsemőre a családi ház egyik melléképületében találtak rá. A nyomozás jelenlegi adatai, valamint az igazságügyi orvosszakértő véleménye szerint is a csecsemő élve született. A szülést követően a terhelt a gyermekét megölte, majd elrejtette” – ismertette a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Dankóné Nagy Éva.

