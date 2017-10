Letartóztatták a zsámboki gyilkost

Előzetes letartóztatásba került az a bedrogozott és ittas férfi, aki vascsővel verte halálra a zsámboki idős asszonyt a hétvégén. A vendégmunkásként dolgozó férfi társát is lecsukták. A 88 éves, rendszeres ápolásra szoruló asszonyt vasárnap reggel találták holtan otthonában. A gyanú szerint a férfi éjszaka mászott be háza ablakán, és ágyában verte halálra áldozatát. Reggel a férfi egyik munkatársának mesélt tettéről, társa a vérrel szennyezett ruhát és cipőt is el akarta égetni, de nem volt gyufájuk. A rendőrök a 24 éves encsi férfit emberöléssel, a hernádnémeti fiatalkorút pedig bűnpártolással gyanúsítják.