Két holttest egy leégett pécsi házban

Két ember égett bent egy házban Pécsett. A 20 négyzetméteres ingatlan szombat hajnalban gyulladt ki.

A tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az áldozatok holttestét az utómunkálatok közben találták meg. Még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. „A tűzhöz a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két vízsugárral oltották el a lángokat, majd megkezdték az épület átszellőztetését és átvizsgálását. A helyiségben nagy mennyiségű szemetet is felhalmoztak, amelynek köszönhetően rövid időn belül leégett az egész épület. Az egységek a tűzoltási munkálatok közben két holttestet is találtak, egy férfi és egy nő vesztette életét a tűzeset során. Egy harmadik férfi is az épületben tartózkodott, neki sikerült idejében kimenekülnie. Őt a Pécsi Klinikai Központban ápolják. Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni” – tájékoztatott Kasza Anett, a Baranya Megyei Katasztrófavédelem szóvivője.

