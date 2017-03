Fiatalkorú lány megerőszakolásával büszkélkedtek

2017. március 16., csütörtök 23:11

Akár három év börtönt is kaphat az a fiatal férfi, aki társai gyűrűjében, azok biztatása mellett erőszakolt meg egy fiatalkorú lányt. Az esetről videó is készült, amit büszkén osztottak meg a fiatalok az interneten. A felvételen úgy tűnik, hogy a lány öntudatlan állapotban van, így használták ki helyzetét. A videót még kitakarva sem mutathatjuk be, mert már az is bűncselekmény lenne.