Sikkasztott, és kocsit is lopott.

Sorozatbetörőt fogtak el Újbudán a rendőrök. A harmincéves férfi még augusztusban jutott be egy XI. kerületi lakásba, ahonnan két laptopot és egy mobiltelefont lopott el, majd a ház elől az autót is elvitte. A kocsit a rendőrök augusztus végén találták meg egy kelenföldi parkolóban. A férfi kihallgatása során még két betörést és egy sikkasztást is beismert.

hirdetés