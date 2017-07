Életfogytiglant kérnek a ceglédi gyilkosra

Beismerte a gyilkosságot az a 23 éves férfi akit azzal vádolnak, hogy 2015. decemberében, a saját házukban halálra késelt egy ötven év körüli asszonyt és fiát. A vádirat szerint a fiatalember így akart bosszút állni azért, amiért egy mobiltelefon lopással megvádolták őt. Az ügyész tényleges életfogytiglant kért a vádlottra.

Másfél éve, Cegléden, a saját lakásukban ölték meg az ötven év körüli asszonyt és fiát. A gyilkossággal az egyik szomszédot vádolják. A Pest Megyei Főügyészség előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat.

A vádirat szerint a 21 éves, indulatkezelési problémákkal küzdő fiatalember gyakran szedett nyugtatókat, amelyre ivott is. Így tett a gyilkosság napján is, majd átment a szomszédba, hogy rendezzen egy vitát: az ötven év körüli asszony ugyanis a fiatalembert gyanúsította azzal, hogy ellopta a mobiltelefonját, amit azzal is nyomatékosított, hogy a házának kerítésére kifüggesztett egy papírlapot rajta a felirattal: „itt egy tolvaj lakik.” A fiatalember ezt olvasva határozta el, hogy bosszút áll.



„K. Júlia sértettet 25 alkalommal kis, illetve közepes erővel a fején, a nyakán, a felsőtestén és a bal kezén szúrta, metszette illetve vágta meg. Az egyik közepes erejű szúrás a jobb oldali közös nyaki verőeret és a mély visszeret teljesen átvágta. S. Pál sértettet 30 alkalommal kis illetve közepes erővel a fején, a felső testén, a nyakán és a karjain megszúrta, megmetszette, illetve megvágta” - ismertette Kádár Ernő ügyész

A holttesteket a fiatalember párja találta meg. A vádlott nem tett vallomást, de azt beismerte, hogy ő gyilkolta meg az asszonyt és a fiát. Azt azonban tagadta, hogy bosszúból és előre kitervelte volna azt.



Az ügyész tényleges életfogytig tartó büntetést kért a férfira. Az ügy a szakértők meghallgatásával folytatódik.