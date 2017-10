Biofüvet adott fájdalomcsillapítóként egy kiskorúnak

Az alsóvadászi férfi ügyét tegnap kezdték tárgyalni a Szikszói Járásbíróságon.

Fájdalomcsillapítóként adott kábítószert egy fiatal fiúnak az az alsóvadászi férfi, akinek ügyét tegnap kezdték tárgyalni a Szikszói Járásbíróságon. A vádlott és élettársa az internetről rendelték az úgynevezett biofüvet, majd kisebb kiszerelésekbe csomagolva eladták a tizennyolc év alatti ismerősüknek. Az anyagban volt kábítószer és új pszichoaktív anyagnak minősülő szer is. A vádlott tagadta, hogy bárkinek is eladott volna a megrendelt szerekből, azt mondta, a saját fájdalmai enyhítésére szerezte be őket.

„Elsőrendű H. Gyulát vádolom a BTK 177. 1. A. pontjába ütköző, de a 4. bekezdés első fordulata szerint minősülő és büntetendő 18. életévét be nem töltött személynek csekély minőségű kábítószer átadásával elkövetett kábítószer kereskedelem bűntettével. Ezzel halmazatban a BTK 184. bekezdésébe ütköző 4. bekezdés A pontja szerint minősülő és büntetendő új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétségével” – ismertette a vádat Kővári Krisztina, a Szikszói Járásbíróság ügyésze.