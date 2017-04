Bárhol ellophatják bankkártyánk adatait

Már nemcsak az automatáknál lopják el bankkártyánk adatait a bűnözők, hanem akár egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön is. Fogyasztóvédelmi magazinunk járt utána, hogy okostelefonnal is ki tudnak fosztani bennünket a bűnözők. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elmúlt pár évben csaknem 25 ezer bankkártyával éltek vissza a csalók.

Egy család 150 ezer forintját nyelte el pár hónapja egy bankautomata a Fejér megyei Bodajkon. „Betettem a kártyámat, ahogy szoktam, bepötyögtem az összeget, és vártam a pénzt. Azonban a gép azt írta ki, hogy technikai hiba miatt a tranzakció nem hajtható végre, vegyem el a kártyámat” – számolt be Szabó Orsolya.

Pénzt ugyan nem kapott, de a számláról a pénzt levonták. Az ATM-et üzemeltető pénzintézet pedig nem talált hibát a gép forgalmi adatainál. Kamerafelvétel ugyanakkor nem készült a tranzakcióról.

A bankszövetség szerint az automaták ehhez hasonló, különös viselkedésének hátterében több ok is állhat, meghibásodás vagy akár egy új, a bűnözők által használt pénzvisszatartó eszköz. Ez fizikailag megakadályozza, hogy az egyébként tökéletesen működő automatából az ügyfél hozzájusson a kikért és lekönyvelt pénzéhez. A bűnözők feltehetően az ügyfél távozása után viszik el a pénzt az ATM-ből. Hogy a pórul járt családdal is ez történt-e, nem tudni, de tény, hogy olyan automatával jártak pórul, amin nem volt kamera, így nem tudni, mi történt, miután elmentek.

A bankautomatákra szerelt adatlopó eszközök kedveltek ugyan a bűnözői körök számára, de egyre több az új módszer. Ács Zoltán úgy látta, az érintésmentes kártyák megjelenésével új lehetőségek nyíltak a bűnözők előtt. A Cellum Zrt. kutatás-fejlesztési igazgatója szerint mindenképpen olyan helyen tároljuk a bankkártyánkat, ahol nem lehet közel férkőzni hozzá a megfelelő terminállal vagy okostelefonnal – mert az okostelefonok is alkalmasak lehetnek arra, hogy letöltsék vele a bankkártyák adatait.

Az adatlopáshoz mindössze egy alkalmazást kell letölteni a telefonra, amely lementi az érintésmentes kártyáról az információkat, sőt, a pénzt is. A paypass-os kártyákon ugyanis 5 ezer forintos fizetésig nem szükséges PIN kód megadása. Így, ha egy tömött buszon valaki nagyon közel áll hozzánk, akkor ott előfordulhat, hogy egy farzsebben tárolt kártyáról okostelefonnal le tudják olvasni az adatainkat, amelyeket ezt követően eladnak – mondta a szakember. Ezeket főleg internetes vásárlásra lehet felhasználni, ugyanis vannak olyan oldalak, ahol elég a kártyaszám és lejárati idő ahhoz, hogy vásárlásokat teljesítsenek – magyarázta Ács.



Az internetes vásárlásnál is érdemes résen lenni. Az unión kívüli országok oldalai például nem feltétlenül biztonságosak. „Ezeket, ha lehet kerüljük el. Mert egyrészt a kereskedő rendszere feltörhető, és onnan kiszivároghatnak kártyaadatok, másrészt ha nem figyelünk eléggé, elképzelhető, hogy átirányítanak egy olyan oldalra, amit direkt azért hoztak létre, hogy kártyaadatokat gyűjtsenek be” – tanácsolta a szakértő.



A nagyobb cégek már fejlesztik azokat az alkalmazásokat, amivel kivédhetőek az adatlopások. Ilyen lehet például az arcfelismerő alkalmazás, amelyhez már elkészült a legfrissebb applikáció. Vagy a csuklópánt, amely szívritmus alapján azonosítja be a bankkártyabirtokosokat.



A témáról többet is megtudhatnak Panaszkönyv című műsorunkból ma 14 órakor.