Zsebpénz megy a hivatalnak, a lakosoknak a zaj jut

Zajfal építését és rendezvényei időbeli korlátozását ígéri a Hungaroring a versenypályához legközelebb élő kerepesi lakosoknak. Az ott élők felháborodása egyre nagyobb, mivel a kormány pár éve törvénymódosítással emelte meg a versenypálya zajhatárát, így a hatóságok is tehetetlenek. A lakosok szerint a pontot az i-re mégis az tette fel, amikor saját polgármesterük a megkérdezésük nélkül kötött megállapodást a Hungaroring vezetésével. Szerintük azóta megy a zsebpénz a hivatalnak, ők meg kapják a zajt.

Gyorsulási verseny, élményvezetés, autós és motoros nyílt nap, különféle zárkörű rendezvények – minden napra jut valami a Hungaroringen. Járművek, padlógáz és tömeg az egyik oldalon, kihalt utcák, üres kertek, lehúzott redőnyök és csukott ablakok a másikon.

„Be van csukva minden ajtó, ablak, ötrétegű, szigetelős ablak-ajtó van nálunk, és még úgy is lehet a lakásban hallani. Vannak olyan rendezvények, egyre több, amikor egyszerűen nem lehet a kertbe kiülni, mert annyira zavaró a zaj” – panaszolta a Hír TV fogyasztóvédelmi műsorának az egy helyi asszony.

„Ez egy vidámpark. Mi úgy hívjuk, hogy elit vidámpark. Lényegében ez egy szabadidős pálya, az úgynevezett világversenyeken felül kijönnek ide reggel 6 vagy 8 órakor, és egész nap itt köröznek” – kifogásolta a Panaszkönyvnek nyilatkozó másik helybéli asszony.

A házak közvetlen közelében korábban volt, hogy 84 decibelnél erősebb zajszintet is mértek, ami pár éve még szabálysértő volt. A kormány két éve viszont törvénymódosítással megemelte a zajhatárt.

Egy átlagos napon lakott területen a korábbi 50-ről, 55 decibelre emelték a megengedett zajszintet. De még ez alól is mentességet kapnak a nemzetközi licensszel rendelkező gyorsasági versenypályák. Kisvárosias lakóterületen 40 napon át akár 70 decibelig emelkedhet a hangerő – ami egy átlagszám. Napközben túl is lehet lépni, ha van olyan időszak, amikor ez alá megy a hangerő.

„Úgy mondhatnánk, hogy ez a lex Hungaroring. A Hungaroringre csinálták ezt az úgynevezett zajhatár-fölemelést, ami nonszensz” – fogalmazott az egyik panaszos.



A lakók szerint a törvénymódosítás miatt a hivatalok tehetetlenek, de úgy érzik, hogy a saját önkormányzatuk sem áll melléjük. A polgármester együttműködési megállapodást írt alá a Hungaroring vezetésével. Azóta már kétszer érkezett 10 millió forint a hivatal számlájára.

„A polgármesteri hivatalnak a zsebpénz jön, mi meg hallgatjuk a zajt.”



A polgármester cáfol. „Nem feküdtünk le, kérem szépen, nem feküdtünk le, dehogy feküdtünk le. Annyi eszünk van azért, hogyha valami bajt hoz, akkor hozzon már valami jót is” – fogalmazott Franka Pál Tibor. A városvezető szerint szó sincs arról, hogy elköteleződtek a ring tevékenysége mellett.

„A Hungaroring, mivel Kerepes városán keresztül közlekednek nagyon sokan a versenyre, ezért abból vállal és végez munkát, hogy például a gyalogosan érkezők eljussanak a pályához minél sármentesebben, hogy az ország imidzsét ne romboljuk. Tehát a Hungaroring […] egy fillért sem ad, el sem fogadnám. Aszfaltozik, és a zajsávban lévő öreg óvodánk még öregebb ablakait kicseréli” – emelte ki a polgármester.

A település vezetője két nappal stábunk érkezése előtt tárgyalt a Hungaroring vezetésével. Ott szóbeli ígéretet kapott a zajszint csökkentésére: „Zajmérés január 1-től, és büntetés, ez a civilek számára is elérhető. A másik: zajfalépítés, amelynek nagyon nagy költségei lesznek, a hasznosságát ember nincs, aki megmondja, de épülni fog” – sorolta.

A Hungaroring írásban a Hír TV-nek is megerősítette, amit a polgármesternek ígért. Pár éven belül épülne olyan zajvédő fal, melynek tervezésébe civileket is bevonnának. Hogy addig is elviselhetőbb legyen az itt élők helyzete: reggel 8 óra előtt és 18 óra után nem tartanak magas zajterheléssel járó programot.