Zsarolásra számít Lázár

Brüsszel zsarolni fogja Magyarországot a CEU-üggyel és a nemzeti konzultációval Lázár János szerint.

A kancelláriaminiszter a mai Kormányinfón azt mondta: liberális csoportok azt akarják elérni, hogy Magyarország vegyen részt a migránsok kvóta szerinti szétosztásában. Lázár János kiélezett vitákra számít a következő hetekben.

hirdetés

„Bizonyára a nyomásgyakorlás számos eszközével fog élni az Európai Bizottság. Úgy gondolom, hogy ebbe bele fognak kavarni mindent: a nemzeti konzultációt, sőt még a CEU ügyét is fel fogja használni az Európai Bizottság arra, hogy bevándorlás ügyben nyomást gyakoroljon Magyarországra, és nyilvánvaló, hogy ez az Európai Parlamentben is fontos kérdés lesz. Németország ebben velünk ellentétes oldalon áll, semmi meglepő nincs abban, hogy a német parlamenti pártok közül több – akár a velünk egy pártcsaládban lévő CDU vagy CSU – képviselői is megszólalnak a kvóta érdekében. Magyarország azonban elkötelezett, hogy az ország területére nem enged be senkit sem, sem nyugatról, sem keletről, megpróbáljuk a hazánkat megvédeni” – jelentette ki.

hirdetés