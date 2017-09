Zord: Az USA is okolható lesz

Észak-Koreát Kínán keresztül szeretné gazdaságilag az Egyesült Államok megfojtani – jelentette ki Newsroom című műsorunkban Zord Gábor László.

A Magyar Nemzet külpolitikai szerkesztője szerint Peking és Moszkva arra használja Phenjant, hogy növelje Washington problémáit. A szakértő szerint: ha Amerika fegyveres úton rendezi a konfliktust, akkor az áldozatokért is vállalnia kell a felelősséget.

hirdetés

„Azt az amerikai katonai vezetők is látják, bármilyen technológiai vagy mennyiségi fölénye van Észak-Koreának olyan katonai képességre vannak pozicionálva, hagyományosak is, nemcsak az új keletű nukleáris képességei, amely mindenképpen, tényleg azt lehet mondani, százezres, akár milliós áldozatszámhoz vezetne. A kezdeményezőre hullik mindig vissza valamennyire a felelősség, tehát az Egyesült Államok erre az útra lép, és azt mondja, hogy egy megelőző csapással meg tudja oldani a helyzetet, akkor is mindenképpen kockáztatja azt, hogy ezekért az áldozatokért őket is felelősségre fogják vonni” – mondta el Zord.

Tekintse meg a teljes interjút:

hirdetés