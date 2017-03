Zavaros tulajdonosi kör áll a Csíki Sör mögött

Megosztás KaG, 2017. március 20., hétfő 19:33

A Csíki Sör mögött álló befektetővel már korábban is együttműködött a magyar állam. Több kormánytag is személyesen járt a székelyföldi üzemben. Semjén Zsolt a múlt héten úgy fogalmazott: a kabinet a jövőben kész állami támogatást nyújtani az Igazi Csíki Sört előállító cégnek, amelynek zűrös tulajdonosi háttere ellen és az egyik tulajdonosához fűződő kétes üzletek miatt Erdélyben többen is kifogást emeltek.