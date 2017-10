Zavarkeltő a tudósításunk? Nem forgathattunk a CÖF rendezvényén

Nem engedték be a Hír TV stábját a közpénzből gazdálkodó Civil Összefogás Fórum rendezvényére.

A kormányközeli civil szervezet nyilvános sajtótájékoztatót tartott arról, hogy petíciót nyújt át menekültügyben az Európai Unió illetékes bizottságának. A szervezet arra hivatkozva nem engedte be stábunkat, hogy a tudósítás zavarkeltő és megtévesztő lesz.

hirdetés

hirdetés

– Ne haragudjon, nem tudom beengedni önöket, azt hiszem, hogy megkapták az e-mailt a CÖF-nek a vezetőségétől.

– Hát, igen. Megpróbáljuk azért, hátha mégis sikerül bejutni, hátha meggondolták magukat.

– Nem tudom, nem tudom beengedni önöket.

– És végül is miért nem?

– Én ezt nem tudhatom. Azt hiszem, hogy kaptak egy e-mailt önök a vezetőségtől, úgyhogy nem tudom sajnos beengedni. Ne forgasson, legyen szíves!

– És valaki, aki ezt el tudná mondani szóban, hogy miért nem mehetünk be?

– Nem tudom, talán ha írnak egy e-mailt, akkor tudnak egy időpontot kérni valakitől, de ezt így most nem fogjuk tudni…

– Most nincs itt senki a…

– Nincs…

– Lomnici Zoltán vagy…

– Ő itt van, de nem kívánják, hogy bejöjjenek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy mégis eljöttek, de e-mailben tájékoztattuk önöket.

– Csak azért ugye, mert mégiscsak 500 millió forint közpénzből gazdálkodó civil szervezetnek a sajtótájékoztatójáról van szó, és hát nem tudom, hogy mennyire ildomos egy ilyen helyről egy orgánumot kizárni…

– Nem tudok ebben érdemben önnek semmit mondani.

– …amikor sajtótájékoztatót tartanak.

– Legyenek szívesek, köszönöm szépen, hogy megjelentek, de nem tudjuk beengedni önöket.

– És ezt nem kérdezhetnénk meg a Lomnici Zoltántól esetleg?

– Nem, ne haragudjon, nem.