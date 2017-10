Zaklatásért feljelentették Tyukod polgármesterét

Feljelentette a tyukodi anyakönyvvezető a polgármestert, mert állítása szerint Czibere József folyamatosan zaklatja és fenyegeti őt és munkatársnőit.

Németh Pálma az RTL Klub híradójának számolt be arról, hogy férje halála után, májusban az irodájában molesztálta őt a falu vezetője. A visszautasítás után azonban folyamatosan zsarolja, hogy bármikor kirúghatja őt és az óvodában dolgozó lányát is. Az áldozat szerint korábban több nő is így járt a polgármesteri hivatalban, de ők inkább felmondtak. Az ügyben a rendőrség nyomoz.

