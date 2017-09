Zacher: Egyórányi parkolódíjból már be lehet állni

A „biofű” azért veszélyes, mert nem tudni, pontosan milyen hatóanyagok vannak benne, és milyen reakciókat vált ki a fogyasztókból. Emellett az ilyen szerek igen olcsók, ezért széles körben elterjedtek a szegényebb rétegekben – többek között erre vezethetők vissza az 1-es villamos környékénél történt incidensek.

Zavart állapotban fetrengő, üvöltöző fiatalokat kaptak lencsevégre fényes nappal az 1-es villamos Kőbányai úti megállójában - a videót a hvg.hu vette észre. Az eset nem egyedi, a villamos vonalán az utóbbi hetekben gyakoriak a kábítószert használó fiatalokkal kapcsolatos incidensek. Augusztusban a kirívó esetek miatt a rendőrség megnövelte a jelenlétet a környéken. A Budapesti Rendőr-főkapitányság akkori közlése szerint augusztus 20-tól 29-ig a Stadionok és a Hős utca által határolt környékről összesen 81 főt állítottak elő. Ezek közül 45 esetben indult büntetőeljárás 43 esetben kábítószer-birtoklás, két esetben pedig kábítószer-kereskedelem miatt.

hirdetés

Zacher Gábor szerint a sajtó tévesen írt arról, hogy egy újfajta pszichoaktív szerről lehet szó, „az egy jogi fogalom”. A toxikológus a Hír TV Online-nak kifejtette, behatóbb vizsgálatok nélkül pontosan nem lehet megállapítani, hogy mi okozhatta a fiatalok tüneteit: „Több variáció lehet: vagy ez tényleg egy új pszichoaktív szer, vagy egy már ismert biofű, amelyre ők reagáltak így. Előfordulhat, hogy több, már ismert szintetikus kábítószerből keverték össze az általuk használt anyagot, vagy a fiatalok többféle drogot fogyasztottak. Ezt így nem lehet megmondani, így az sem jelenthető ki, hogy valamilyen új szer jelent meg a piacon.”

A szakember elmondta, azért annyira elterjedtek a biofűnek nevezett szintetikus szerek a szegényebb rétegekben, mivel egy ilyen anyaggal töltött cigarettát már nagyjából 400 forintért meg lehet vásárolni a feketepiacon, „ennyiért például a Hősök terénél egy órát sem lehetne parkolni, de beállni be lehet”. A biofű pontosan ugyanezért veszélyes is, mert amellett, hogy könnyen hozzáférhető, egyáltalán nem tudni, hogy mi van benne.

Nehéz ügy

Zacher kijelentette: a probléma nem szüntethető meg csupán azzal, hogy a rendőrség elfogja a dílereket, vagy azokat tartóztatja le, akiknél ilyen szert talál. „Őket majd elküldi a bíróság egy elterelésre, ott megmondják, megjavultak, és többé nem használnak ilyen biofüvet. Onnan hazamennek, és kezdődik minden elölről.”

A probléma mélyebben gyökeredzik a toxikológus szerint, és a megoldása sem egyszerű ügy. „Például több szociális munkás kellene, ám a Hős utcába, azért valljuk be, nem megy senki bizalommal. Az ott mélyszegénységben élő embereknek értékrendet, jövőképet kellene adni, mert jelenleg nincs motivációjuk arra, hogy kitörjenek ebből az életből. Így pedig az egész egy önerősítő folyamattá válik” – mondta a szakértő.

hirdetés

Maga sem tudta, mit ad el

A hetekben elfogott O. Máriónak fogalma sem volt, mit tartalmaz az a Kínából rendelt anyag, amelyet „varázspor” néven árult a Hős utca környékén. A Zsaru magazin beszámolója szerint a vevői között fiatalkorú is volt, és iskolák környékén is árulta az anyagot. A fogyasztók azt mondták a szerről, volt, akit két szippantás órákra elkábított, valaki el is ájult, és már beszippantva is marta a tüdejüket. Lehet, hogy e miatt a szer miatt halt meg egy ember augusztus 20-án a Stadionok metróállomásnál, többeket pedig kórházba szállítottak.