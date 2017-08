Zacher: A töményt felejtsük el!

Nem kell feltétlenül a töménytelen alkoholfogyasztásról szólnia a fesztiválozásnak a toxikológus szerint. Zacher Gábor, akinek a gyereke is kint van a Szigeten, a Hír TV-ben azt mondta, lehet kulturáltan is szórakozni. A szakértő a meleg miatt óva intett a töményektől. Úgy látja, a rossz minőségű dizájnerdorgok, biofüvek nem fogják ellepni a népszerű rendezvényt, azért sem, mert aki oda megveszi a 100 ezer forintos nagyságrendű bérletet, nem azt a „sok szemét szart szívja”.

„Ez nem feltétlenül mindig arról szól, hogy kimegyünk, lerészegedünk meg szétszívjuk magunkat, egy csomó olyan program van, amibe belefér a család, és attól, hogy Pink játszik vagy Billy Talent, az egy szülőnek is tök jó” – kezdte a beszélgetést a Hír TV-ben a toxikológus, aki meg szokta kérdezni a szülőket, hogy milyen zenét hallgat a gyerek, és általában azt a választ kapja, hogy borzasztót.

Ha lemaradunk, közös nevezőket fogunk elveszteni a kommunikációban

A szakértő hangsúlyozta, a szülőnek „up to date”-nek kell lennie: „én elég sokat ülök autóban, és azok a zenék, amiket hallgatok, annak ötven százalékát a gyerektől szedem. Megmutatja, és valamire azt mondom, hogy figyelj, ez gáz. (…) Így egy jó csomó dolgot én is befogadok, ami valljuk be őszintén, nem az én korosztályom zenéje.”Beszélt a fesztivál és a nyári meleg esetleges veszélyeiről is. „Először is baromi nagy tömeg van, nagy meleg van, ami azt jelenti, hogy folyadékbevitel. A töményet felejtsük el, az ilyenkor halálos csapás. Megiszik a gyerek egy vagy két sört vagy hármat, vagy még két fröccsöt, és azt úgy is kiizzadja, magából… (…) Amúgy is megissza, ne várjuk el azt, hogy ő most csak buborékos ásványvizet fogyasszon” – így Zacher Gábor.Mint folytatta, „itt jön még egy olyan dolog, hogy mi van akkor, hogy ha apáék is kimennek, és ne adj isten, a koncert előtt a gyerekkel is megisznak egy fröccsöt? Nem kell nekünk oda az első sorba beállni pogózni, dehogy kell. De ha mondjuk 150 méterrel hátrébb ott vagyunk, és a feleséggel vagy a férjjel ugyanúgy végigugráljuk, akkor ez szerintem egy tök jó buli lehet.”A szakember úgy látja, egy fesztiválon is, ahol magával ragad a hangulat, lehet észszerűen alkoholt fogyasztani, ugyanakkor az, hogy ki tud megállni a megfelelő szinten és nem túlzásokba esni, az a családból hozott mintán is nagyban múlik, az értékrendtől is függ. „Ha azt látja, hogy apa esténként bever három sört vagy megiszik egy üveg bort, amitől persze nem fog berúgni és nem fogja szétverni a családját, akkor számára ez egy szociális minta. Ne felejtsük el, hogy a gyerekben saját magunkat látjuk vissza. Nekem is a fiam kint van, és szokták róla időnként mondani, hogy a gyerek pont olyan, mint te vagy. Mitől lenne más? Részben viszi tovább a genetikát, részben pedig egy csomó olyan szociális mintát, amit tőlünk lát” – fejtette ki.Mi van a dizájnerdrogokkal?„A szigeten az ecstasy és a fű lesz az, ami meg fog jelenni: a biofüvek, szintetikus marihuánaszármazékok, Kínából jövő szemetek nem hiszem. Valljuk be őszintén, aki kiad 100 ezer forintot egy heti bérletért, az anyagilag megengedheti azt magának, hogy ne azt a sok szemét szart szívja. Az ott marad Borsodban, Békésben a kis falvakban, ahol ez viszont hihetetlen nagy probléma, viszont az innen Pestről, mondjuk a Kossuth térről nem biztos, hogy látszik” – mutatott rá.