VOSZ: Igazán durva kedden lesz a történet

Nagypénteket még márciusban nyilvánította munkaszüneti nappá az Országgyűlés, a Fidesz javaslatára – ugyanakkor hiába a négynapos ünnep, a bolti dolgozók szombaton nem pihenhetnek, mert sok üzlet kinyit majd – a szakszervezet ráadásul már 15 éve próbálja elérni, hogy inkább december 24. legyen munkaszüneti nap. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az egyeztetést hiányolja, szerintük a plusz munkaszüneti nap nem tesz jót a gazdaságnak, és gondok lehetnek a frissáruellátással is.

Csütörtökön igazi roham volt az élelmiszerboltokban. A négynapos ünnep miatt sokan indultak bevásárolni. Nagypéntek viszont munkaszüneti nap lett, a szupermarketek parkolói üresek maradtak.

„A reformáció emlékévét a kormány részéről alkalmas pillanatnak látjuk, hogy a nagypéntek méltó megünneplését úgy segítsük elő, hogy azt munkaszüneti nappá nyilvánítjuk” – fogalmazott novemberben Orbán Viktor.

A kormányfő tavalyi bejelentése után az Országgyűlés idén márciusban elfogadta a módosítást. Így összesen már tizenegy munkaszüneti nap van az évben: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25. és december 26.

A kereskedelmi alkalmazottakat képviselő szakszervezet szerint nem mindenki örül a plusz szabadnapnak, a bolti dolgozók közül ugyanis sokan nem élvezhetik a négynapos ünnepet, mert szombaton sok bolt újra kinyit majd.

„Önmagában a nagypéntek, az, hogy szünnap, ez persze jó, mert egy pihenőnap van. Mert a húsvét a tavaszi boomnak a kezdete, megy föl majd a forgalom, de azért azt kell mondani, hogy már most is látszik, hogy jobb lett volna, ha az eredeti terveink szerint alakul, már hogy december 24-én van ez a bizonyos szünnap” – jegyezte meg Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke a Hír TV-nek nyilatkozva.

Péntekre bezártak, szombaton ismét kinyithatnak, majd vasárnap és hétfőn ismét be kell zárniuk a boltoknak. A munkáltatók azt kifogásolják, hogy velük ezúttal sem egyeztettek a döntéshozók, és más problémát is látnak. „Szombaton még eladható az a péksütemény, melyet ma, csütörtökön megsütöttek, vagy a frissen vágott baromfi még eladható. Az igazán durva kedden lesz a történet, amikor meg fogják próbálni elsütni azt a cuccot is, amit már nem szabadna elsütni. A jövő héten lesz igazán érzékelhető, hogy nem megfelelő minőségű árut fognak forgalmazni” – emelte ki Dávid Ferenc főtitkár.

A VOSZ szerint az önkényesen kijelölt plusz munkaszüneti nap több mint 60 milliárd forint kiesést jelenthet a hazai gazdaságnak.