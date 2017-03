Vona: Nyilvánvalóan társadalmi drámákkal járhat

A közélet alakításából, vezetéséből is kizárná a Jobbik az ügynökmúlttal rendelkezőket azzal az átvilágítási törvényjavaslattal, melyet a héten nyújtanak be a parlamentnek.

Vona Gábor, a Hír TV reggeli műsorában azt mondta: már rég túl kellett volna esni az ügynökakták nyilvánosságra hozásán, és nagyon furcsa, hogy a folyamat ellen pont a magát rendszerváltónak kikiáltó párt mutat ellenállást. A Jobbik elnöke szerint csak akkor lesz Magyarországon tisztességes és átlátható közélet, ha ezt a kérdést tisztázzák.

„Aki ügynöki múlttal rendelkezik, még hogyha ez nyilvánosságra kerül is, onnantól kezdve részese lehet egy olyan, akár zsarolási, akár politikai nyomásgyakorlási helyzetnek, ami mondjuk az ő döntési szabadságát alapvetően korlátozza. Szerintem Magyarország annyira szorított helyzetben van folyamatosan, geopolitikai helyzetéből fakadóan, hogy nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust. Nyilvánvalóan önmagában a nyilvánosságra hozatal folyamata is társadalmi drámákkal járhat, hiszen kiderülhet olyan politikai szereplőkről, akikre eddig felnéztünk, eddig csodáltunk, hogy a múltjukban komoly, sötét foltok vannak, vagy éppen komoly politikai bűnök” – fogalmazott a Jobbik elnöke.



Az LMP társelnöke szerint minden egyes alkalom, amikor elutasítják ügynöktörvényüket, bizonyíték arra, hogy ügynökök is ülnek a parlamentben. Hadházy Ákos, Reggeli járat című műsorunkban azt mondta: rendezni kell a helyzetet, hogy felelős pozíciókat ne tölthessenek be a korábban ügynökként dolgozó emberek, ezért újra benyújtják javaslatukat.

Eddig már tizenhárom bizonyítékot mutattunk arra, hogy a parlamentben ügynökök ülnek, ugyanis tizenhárom alkalommal adtuk be. Az elődöm, Schiffer András kezdte ezeket beadni, tizenhárom alkalommal adtuk be az úgynevezett ügynöktörvényt, ami jóval több, mint ügynöktörvény, és tizenháromszor szavazták le. Az elején még adtak magyarázatot, hogy miért, mi nem jó, miért nem jó, ezeket Schiffer András mindig próbálta egy picit csiszolgatni, kivette, amire azt mondták, hogy nem jó, betette, amire azt mondták, hogy tegye be… Az utóbbi időben már nincsenek is kifogások” – magyarázta az ökopárt társelnöke.

