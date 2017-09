Vona: Nem mondtunk zsidó vicceket

Egyebek mellett a kiszivárgott frakcióülésükről is beszélt a Jobbik elnöke az Egyenesen című műsorunkban.

Vona Gábor szerint, ha 2018-ban kormányra kerülnek, első és legfontosabb lépésük az elszámoltatás lesz, melyet Orbán Viktorral és az ő maffiakörével kezdenek. Ez Vona szerint nem csak az ország érdeke, hanem a Jobbik-kormányé is, hiszen szerinte a Fidesz arra törekszik, hogy egy esetleges választási bukta után is vissza tudjon térni.

„A Fidesz jól láthatóan arra készül, hogy olyan tőke, anyagi koncentrációt halmoz fel, amivel ha el is bukja a választásokat, akkor is vissza tud térni, és meg tudja roppantani a soron következő kormányt, tehát életbevágó a politikai megmaradás szempontjából is, hogy a lehető leghamarabb felszámoljuk ezt a maffiahálózatot. Ez Orbán Viktor személyén át vezet, hiszen a pókháló közepén ő maga a pók” – mondta a pártelnök.

Vona Gábor szerint Magyarország miniszterelnöke képtelen érdemi választ adni a Jobbik kérdéseire, ez pedig azt jelenti, hogy fél a Jobbiktól, a párt programjától, a választási vereségtől – ezt Orbán Viktor pedig „nagyon jól is teszi”.

Beszélt arról is, hogy a Jobbik román mintára korrupcióellenes ügyészséget hozna létre. A pártelnök szerint ezen keresztül akár az ügyészséget is el lehet számoltatni, hiszen elszámoltatásuk másik fő szereplője Polt Péter lenne.

Vona Gábor az ellenzék helyzetével kapcsolatban azt mondta, nem hisz abban, hogy „nagy ellenzéki összeborulás” történne, hiszen nem is ez a pártok dolga. A Jobbiknak az egyéni választókerületekre kell összpontosítania, és nem tart attól, hogy mindössze néhány arcot ismernek a pártból országszerte.

„Nyilván az ember nem a másikra akar mutogatni, de hát 27 év után a Fideszből is 5-6 embert tudnak fölsorolni, és ráadásul milyen 5-6 embert. Szerintem ez nem a mennyiség harca, hanem a minőség küzdelme” – szögezte le a pártvezető.

Vona Gábor reagált a Ripost cikkére is, melyet a párt frakcióüléséről írtak.

Jobbik: Nívódíjat a Ripostnak! A párt közleményt adott ki: A Jobbik ezúton is köszöni, hogy a Ripost nevű álhírportál elfogadta a frakcióülésünkre szóló meghívásunkat és „tűpontos" tudósítást írt a múlt héten tartott rangos szezonnyitó politikai eseményünkről. A portál most is hiteles maradt önmagához. Újságírói berkekben csodálják szakmai színvonalukat, pontos és objektív tájékoztatásukat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a hazai sajtó „független nagyágyúi" (Origo, Lokál, 888, PestiSracok, ma esti közmédia és a holnapi Magyar Idők) mellett a szakma csúcsának számító Hírcsárda változtatás nélkül, egy az egyben leközölte a Ripost tudósítását. A Jobbik reméli, hogy a TV2 és az MTVA után jövőre a Ripost kapja meg a Magyar Termék nívódíjat.

„A Ripostnak erről a cikkéről talán az a legkomolyabb reakció, hogy a Hírcsárda nevű vicclap egy az egyben lehozta. Ez azért jelzi ezt a színvonalat, úgyhogy én arra nem is reagálnék azokra a hazugságokra, amik a Ripostban velem kapcsolatban napi szinten megjelennek, az tényleg mindennek a legalja, és a sajtószínvonalnak a lehető legalacsonyabb szintje. (…) egyébként valaki bejut egy hotelbe, ami nincs lezárva – mi nem zárattuk le a hotelt, ahol a frakcióülésünket tartottuk, mint ahogy a Fidesz Velencén, hanem bárki, aki ott szobát foglalt, bejöhetett” – mondta a képviselő.

Beszélt arról is, hogy a frakcióülés annyira közvetlen és nyitott volt, hogy a párt politikusai fotózkodtak is néhány, a hotelben lakó emberrel, Vona Gábor szerint pedig ez is azt mutatja, hogy „az emberek között élnek, nem félnek az emberektől, és nem kell elbújniuk előlük, mint Orbán Viktornak”.

Vona Gábor szerint nem meséltek egymásnak zsidó vicceket az ülés alatt.

Tekintse meg a teljes beszélgetést!

