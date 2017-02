Vona: Miniszterelnök úr, egy éve van, kezdje vágni a centit

Elkezdődött az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, az ellenzéki képviselők pedig ugyanott folytatták, ahol korábban abbahagyták.

Vona Gábor Mészáros Lőrinc szerepét kérte számon a miniszterelnökön. A Jobbik elnöke azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy gázszerelő barátja a strómanja vagy a pénztárosa-e, szerinte a milliárdos gázszerelő a kormányfőnek gyűjti a pénzt. Az ellenzéki politikus az elvándorlással is szembesítette Orbánt, amely szerinte bizonyíték a Fidesz-kormány kudarcára. Vona Gábor a Jobbik kormányra kerülése esetére valódi elszámoltatást ígért.

hirdetés

„Nem fog semmi örökké tartani, az ön lopásra és korrupcióra épülő kormányzása sem fog örökké tartani, hiába hiszi azt. És ha a Jobbik 2018-ban kormányra kerül, valódi elszámoltatás lesz. Miniszterelnök úr, önnek egy éve van, kezdje el vágni a centit, és készüljön fel arra, hogy személyesen kell felelnie Pharaonért, Mészáros Lőrincért, a kötvényért és mindenféle piszkos ügyéért” – mondta felszólalásában Vona Gábor.

Húszszázalékos gázárcsökkentést követel a szocialista párt a kormánytól. Tóth Bertalan frakcióvezető napirend előtti felszólalásában azt mondta, a villany és a távhő árát is tíz százalékkal kellene csökkenteni. Hozzátette, ha a rezsicsökkentés most nem lenne, a magyar emberek olcsóbban jutnának gázhoz, mint korábban bármikor. A politikus azt is mondta, hogy a vadhús helyett, az alapvető élelmiszerek áfáját kellene mérsékelni.

„A rezsicsökkentést nem megvédeni kellene, hanem csökkenteni kellene az energiaárakat. Ha most nem lenne az az árszabályozási képlet, amelyről ön beszél, ma olcsóbb lenne az energia Magyarországon, mint a korábbi időszakban, hiszen a nemzetközi piacon több mint felével csökkent az energiahordozók ára. Ehelyett a magyar fogyasztók ugyanannyit fizetnek. Ha a piac most engedi, akkor miért nem csökkentik az energiaárakat?” – fogalmazott az MSZP-s képviselő.

Az LMP frakcióvezetője szerint a kormánynak nem nemzeti konzultációt kellene tartania, hanem népszavazást a budapesti olimpiáról. Szél Bernadett azt is mondta, hogy a kabinet által emlegetett öt veszély helyett az egészségügy és az oktatás megreformálásáról, a magyar vidék megsegítéséről, az offshore megszüntetéséről és a tisztességes megélhetésről kellene beszélni.

hirdetés

„Ön megint elővette a csodafegyvert, a nemzeti konzultációt. Szerintem az elmúlt hetekben a magyar emberek teljesen világosan kifejezték, hogy milyen nemzeti konzultációt akarnak: ezt úgy hívják, hogy olimpiai népszavazás. És mi az üzenete ennek a népszavazásnak? Hát egyértelműen az, hogy a Fidesz–KDNP olyan helyzetbe lavírozta magát, hogy háromezermilliárd forintot senki nem bízna már rájuk ebben az országban. És ezt nagyon jól is teszik, mert pontosan tudjuk, hogy kik lennének ennek az olimpiának a gazdasági értelemben vett aranyérmesei. Úgy gondolom, hogy ezek az emberek eleget szedtek a zsebükbe az elmúlt években, nem kell az adófizetők pénzéből még egy jó adagot oda beletenni” – jelentette ki Szél Bernadett.