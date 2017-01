Vona mást küldött maga helyett a Magyar Gárda elé

Nem vette át az Új Magyar Gárda petícióját a Jobbik elnöke.

Vona Gábor maga helyett a regionális igazgatót, Dudás Róbertet küldte a tüntetőkhöz. A demonstrálók bejelentették, hogy kizárják a már egyébként jogerősen betiltott szervezet soraiból a Jobbik elnökét és visszaveszik a gárdamellényét is, mert annak viselésére méltatlanná vált. A Jobbik szóvivője szerint a kormány csapta be a tüntetőket.

hirdetés

„Szerintem nagyon sok becsapott ember tüntet most kint, és nem is tudják, hogy jelenleg ők az egyik legfontosabb eszköz a Fidesz kezében, és akarva-akaratlanul is a kormánypárt elképzeléseit hajtják végre, ezért sajnálom őket. Remélem, minél előbb rájönnek, hogy ők most igazából pont azt segítik elő, ami ellen szerettek volna eddig is tenni.

hirdetés