Vona: Foci, szotyi, kisvonat, ennyi maradt Orbánnak

A Jobbik elnöke szerint Orbán Viktor leszálló ágra állította az országot, Kádár és Rákosi szellemét idézi a Házba. Tóth Bertalan termelési értekezletnek nevezte a kormányfő napirend előtti felszólalását, Szél Bernadett pedig arról beszélt, le kell bontani, amit az MSZP és a Fidesz felépített – ellenzéki reakciók Orbán felszólalására.

Miután megköszönte a miniszterelnöknek a feledhetetlen perceket, Vona Gábor Orbán Viktor napirend előtti felszólalására reagálva azt mondta, ideje kilépni a mátrixból, és rátérni a valóságra. A Jobbik elnöke szerint Orbán Viktor leszálló ágra állította az országot, miközben lánglelkű demokratából egy kiégett kommunista lett, aki Kádár és Rákosi szellemét idézi a Házba. A kormányfőtől egyedül azt lehet megtanulni, hogyan nem szabad egy közösséget vezetni.

A Jobbik elnöke arról is beszélt, Orbán hatalmas lehetőséget kapott a kétszeres kétharmaddal, de nem élt vele, ráadásul még a korrupció is elképesztő mértékű. A Jobbik-elnök szerint Orbánnak szét kellene néznie, kik vették körbe őt 1989-ben és kik most. Mára nem maradt más, csak a foci, a szotyi és a kisvasút – jelentette ki Vona, aki arról is beszélt, 2018-ban a Jobbik fogja nyerni a választásokat.

A határkerítés maradna a helyén, sőt, határőrséget is hoznak mellé, ők is meg fogják védeni az országot. De emellett a gazdag migránsoktól is, ugyanis megszüntetik a letelepedési kötvényeket. Elszámoltatást is ígért, amit Orbánnal fognak kezdeni, aki „a pókháló közepén a pók”. Azt is örömmel vállalja, hogy a kormánypárti média megpróbálja lejáratni, mert „valakinek ki kell húznia a pöcegödörből az országot”.

2018 valódi tétje a Jobbik elnöke szerint az, hogy folytatódik-e Orbánnal a leszakadás, vagy megkezdik a felzárkózást.

Tóth: Termelési értekezletet hallottunk

Tóth Bertalant Don Quijote harcára emlékezteti Orbán bejelentése, miközben egy rohadó országot lát. Az MSZP frakcióvezetője szerint a kormányfő egy termelési értekezletet és egy külpolitikai víziót adott elő, miközben a másik világban milliók élnek létminimum alatt, a kórházakban nincs orvos, és százezrek vándorolnak el.

Emellett az Orbán-kormány szerinte nem veszi komolyan a keresztényi értékeket: urizálás, helikopterezés, uniós pénzek lenyúlása, gyűlölet, ez az, ami látható. Orbán maga pedig úgy hirdeti a keresztény értékeket, hogy szabadon engedett egy gyilkost, az azeri baltás gyilkost.

Tóth szerint a kvótaharc azért is tarthatatlan, mert a népszavazást Orbán Viktor elbukta. Szerinte a nemzeti konzultáció csak egy üzlet, mert mindig a kormány barátai keresnek rajta, ahogy a határkerítés esetében is.

Szél: Le kell bontani az elmúlt 30 évet

2018 nem a kvótákról és nem a kerítésről fog szólni, amit Orbán Viktor is tud – mondta Szél Bernadett, az LMP kormányfőjelöltje. „De van egy építmény, amit 30 éve építenek, azt le kell bontani”, ez pedig a szocialisták és a Fidesz politikai építménye. Ám ezeknek a lebontásában nem vehet az részt, aki a falak felépítésében részt vett. Azt gondolja, sok embernek betelt a bakancsa az Orbán-kormánnyal, ezért például külföldre távoztak.

Amíg Orbán termelési regényt ad elő a Házban, addig az ország romokban, holott fel kellene venni a XXI. század fordulatszámát, a világban is azok az országok hasítanak, ahol már végbement a technikai forradalom, és lépést tartanak a fejlődéssel, Magyarország szerinte nem ilyen.

Az LMP miniszterelnök-jelöltje nem harcolni, hanem együttműködni akar, a dolgozó emberekkel. Orbán a múlt, az LMP a jövő – zárta mondandóját.

Sületlenségek és Soros

Nagy türelemre lesz szüksége a kormánypárti képviselőknek, hogy az ellenzéki sületlenségeket eltűrjék Kósa Lajos szerint. A Fidesz leköszönő frakcióvezetője szerint azok az ellenzéki pártok akarnak választást nyerni és kormányt alakítani, akik még egymással sem tudnak megegyezni.

Kósa a korrupció kapcsán a 4-es metrót hozta fel, valamint Simon Gábort. Ezek után felszólította Tóth Bertalant és az MSZP-t, hogy tegyenek beismerő vallomást. Szél Bernadett szavaira úgy reagált, hogy az LMP-s politikus a legutóbbi 30 évről beszélt, miközben az csak 27. A Jobbiknak jutó visszavágás pedig Kovács Béla ügyének felemlegetése.

Kijelentette, az ellenzéknek volt lehetősége megállítani a korrupciót, ám leszavazták a plakáttörvényt, ezzel tág teret nyitottak a korrupciónak, fekete finanszírozás maradt. Kósa szerint az ellenzék migráció és bevándorláspárti, de eddig végig hazudtak róla: tagadták a kötelező kvóta létét is, a migrációt, tagadják Soros-tervet is.



Orbán: Személyeskedve nem megy

Elszaporodtak a miniszterelnök-jelöltek a nyáron, ám ezek az emberek azzal küzdenek, hogy nem látják őket a választók – mondta viszonválaszában Orbán Viktor, aki szerint az ellenzéki politikusok ezért személyeskednek, és durvák a Házban, ám így nem lehet abba a székbe ülni, ahol ő ül.

Vonának azt tanácsolta, hogy „a kormányzáshoz komolyabb eszközre van szükség, mint egy szemöldökcsipesz”. Az MSZP-nek annyit mondott, nem lehet ígérni, majd kormányon mást csinálni, mivel a választók nem felejtenek. A szocialisták pedig elvették a 13. havi nyugdíjat, és csökkentették a béreket. A Fidesz mindent megtesz, hogy komolyan vegyék az LMP-t, de ez komoly erőfeszítést igényel – szólt vissza Szél Bernadettnek.

A bevándorlás kérdése kapcsán arról beszélt, az elbukott kvótaper a kötelező betelepítésről szól, a bevándorlás ugyanakkor Európa legnagyobb kihívása. Idézte Orbán Kunhalmi Ágnest is, aki korábban azt mondta, a bevándorlás álprobléma. Ugyanezt mondta Horváth Csaba, a kormányfő szerint ilyen emberekre és pártokra nem lehet bízni az országot. Magyarország szerinte komoly kihívások előtt áll, összefogásra lenne szükség, nem arra, hogy az ellenzék a pénzért cserébe bármit megtegyen.