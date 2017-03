Vona felkészült, hogy megpróbálják eltaposni

Az elkövetkező hónapokban megpróbálnak majd eltaposni – ezt mondta a Jobbik elnöke a párt ifjúsági tagozatának közgyűlésén.

Vona Gábor köszöntő beszédében arról beszélt: a magyar ifjúságnak van egy misztikus, történelemformáló ereje. Hozzátette: az igazi feladat a Jobbik számára a választási győzelem után kezdődik, mert egy romokban heverő országot kell megerősíteni.

„Történelmi idők azok, melyeknek nektek majd meg kell felelnetek. Most itt állunk március elején, jövő ilyenkor már egy pokoli kampányban leszünk. Egy pokoli kampányban lesztek ti is és egy pokoli kampányban fog a Jobbik pártja rátok támaszkodni. Most itt állunk március elején és két év múlva egy sikeres kormány lesz a Jobbik, sikeres kormánypárt és egy sikeres kormánypárt a sikeres kormányzásában fog rátok támaszkodni” – fogalmazott a pártelnök.

