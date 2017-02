Vona csak 8 évet engedne a miniszterelnököknek

Más országokhoz hasonlóan, maximalizálná a Jobbik a mindenkori magyar miniszterelnök hivatali ciklusát – jelentette be a párt elnöke.

Vona Gábor szerint, összesen két cikluson keresztül, azaz legfeljebb 8 évig tölthetné be ezt a funkciót kormányfő. A politikus hozzátette: ha hatalomra kerülnek 2018-ban, ezt a szabályozást be is vezetik.

„Ennél hosszabb idő esetén sajnos fennáll a veszélye a kiégésnek, fennáll a veszélye a hatalomba való görcsös kapaszkodásnak, vagy akár a személyiségjegyek torzulásának is. És, hát mondjuk ki, ne kerülgessük a forró kását: jelen pillanatban ezt látjuk” – mondta a pártelnök.

