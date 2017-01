Vona: Azért támadnak, mert féltik tőlünk a hatalmuk

Félnek tőlük, ezért támadja őket a kormánypárti média – ezt a Jobbik elnöke mondta a Hír TV reggeli műsorában.

Vona Gábor szerint ugyanakkor mindent elmond, hogy a miniszterelnök ma a szocialisták egyik lehetséges miniszterelnökjelöltjével tárgyal. A radikális párt vezetője beszélt a pártján belüli nézeteltérésekről is, szerinte azokat meg lehet és meg is kell beszélni. Hozzátette, neki most az a feladata, amire a tisztújító kongresszuson felkérték: győzelemre vinni a Jobbikot a 2018-as választásokon.

„Azért támad engem Orbán Viktor, és azért támad a Fidesz, mert a Jobbiktól és tőlem félti a hatalmát. Nagyon jellemző és szimbolikus egyébként, hogy miközben engem a kormányzati sajtó támad, ellenem megfigyelőket, meg paparazzókat és nem tudom kiket küld, közben Orbán Viktor Botka Lászlóval tárgyal. Ebben azt gondolom, hogy minden benne van ami a magyar politikában fontos folyamat” – fogalmazott a Jobbik elnöke.

Tekintse meg a Vona Gáborral készült teljes beszélgetést:

