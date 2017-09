Vona: A Fidesz akciója nem az erő jele

A Jobbik elnöke szerint a kormány antidemokratikus hatalomgyakorlása újabb mélyponthoz érkezett, amikor a Jobbik plakátjait törvénytelenül, Orbán parancsára megrongálták. Kijelentette: a párt nem hagyja magát, 2018-ban leváltják a kormányt.

Orbán Viktor egyre lejjebb süllyed címmel rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Vona Gábor, a Jobbik pártelnöke szerdán a Képviselői Irodaházban.

Tegnap az Orbán-kormány antidemokratikus hatalomgyakorlása újabb mélyponthoz érkezett, amikor a Jobbik plakátjait törvénytelenül, Orbán parancsára megrongálták – jelentette ki Vona Gábor a sajtótájékoztatón. A Jobbik-elnök szerint ez pártpolitikai célból, hatalomféltésből elkövetett politikai bosszú. Súlyosbítja, hogy a kormányhivatali dolgozókat és a rendőrséget is törvénytelenségre kényszerítették.

Az akció nem az erő jele, „egy magabiztos, erős kormány így nem cselekszik, ez a rettegés és a kétségbeesett aljasság jele” – folytatta Vona, aki szerint ez is példázza, hogy a Fidesz fél, és jól teszi, a Jobbik a kihívó erő, amely elküldi majd a kormányt 2018-ban.

„Mindennek van határa, ezen a kormány most átlépett” – jelentette ki Vona, majd kifejtette, a plakátháború különféle pillanataiban a jobbikosok törvényesség oldalán álltak, még akkor is, ha a kormány törvénytelenül próbálta elhallgattatni őket. „A jobbik továbbra is a törvényesség talaján áll, nem hagyja magát provokálni” – tette hozzá a pártelnök, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a Jobbik mindig elszámolt a kampányköltéseivel, ellenben a Fidesz nem tette meg ezt a 2010-es kampányköltéseivel.

A plakátrongálás után megtették a szükséges lépéseket, de Vona állítása szerint a hatóságok nem segítettek, sőt cinikus választ kaptak. Ugyanakkor a pártelnök kiemelte, az akcióra nem az volt a válaszuk, hogy megrongálták a fideszes és kormányzati plakátokat, „ez a különbség a Fidesz gengszterpolitikájával szemben”.

A pártelnök arról is beszélt, a plakáttörvénnyel törvénytelenséget követett el a Fidesz, „az alaptörvényt szembeköpve módosították a szabályozást, betiltották a plakátolást”. A Jobbik ezt tudomásul vette, és törvényes úton válaszoltak, ahogy most is. Saját plakátokat vettek, és így törvényesen helyeztek ki üzeneteket. „A válasz pedig ismételten törvénytelenség volt” – mutatott rá Vona, aki szerint a plakátháborúnak lassan az lesz a vége, hogy hoznak egy olyan törvényt, amely szerint „csak a Fidesz kampányolhat, vagy csak a Fideszre lehet szavazni, Orbán pedig élete végéig miniszterelnök legyen.”

Kijelentette: a miniszterelnök „egy kiégett despota lett, a napi politikai gyakorlata Rákosiéhoz hasonló.” Vona hozzátette, semmi sem tart örökké, „Orbán kormányának pedig csak hat hónapja van”, aztán pedig szembe kell nézniük az elszámoltatással.

A rendőri vezetők figyelmét is felhívta az elszámoltatásra, hiszen „aki törvénytelenségre kényszeríti az alkalmazottait, az is felelni fog, mivel ezzel lebontják a jogállamot”.

Azt ígérte, mindenkit meg fognak védeni 2018-tól, aki a törvényesség talaján áll. „Most az a tét, hogy lesz-e Magyarországon valódi demokrácia, szólásszabadság vagy véleménynyilvánítási szabadság” – vélekedett Vona, aki szerint volt már „több mélypontja az Orbán-kormánynak”, és ez egy újabb ilyen. A párt jogászai vizsgálják a lehetőségeket, hogyan tudnának reagálni. Leszögezte, a Jobbik nem fogja feladni a harcot, ahogyan a baloldal teszi, le fogják váltani a kormányt.

Ismert, elrendelte a Jobbik plakátjainak eltávolítását a megyei kormányhivatal Zalaegerszegen, a plakáttörvény megsértésére hivatkozva. A párt jogsértőnek tartja a kormányhivatal határozatát, a Jobbik azzal érvel, hogy a hirdetési felületeket időközben megvette, így azokra a plakáttörvény előírásai nem vonatkoznak. A kormányhivatalok nekimentek Simicska Lajos reklámcégeinek is, amiért sorozatban közzéteszik egy magánszemély kormányellenes üzeneteit.