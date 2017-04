Volt olyan tüntető, aki után a lakására mentek

Több tüntetőt is előállítottak a rendőrök a Sándor-palota előtti hétfő esti spontán tüntetésről. Volt, aki után a lakására mentek. A 444.hu-nak erről egy grúz nő nyilatkozott, aki az ENSZ mezőgazdasági szervezetének dolgozik Budapesten. Azt mondta, ő és a barátja is hazamentek a demonstrációról, a rendőrök pár perccel később csöngettek be, majd elvitték a barátját azzal, hogy 4-5 óra múlva hazaengedik. A férfi azonban azóta sem ért haza, ahogy az egykori krétakörös Gulyás Márton sem, akit szintén a spontán tüntetésről állítottak elő. Gulyásért közben tüntetés szerveződik, ismerősei úgy tudják, 72 óráig őrizetben akarják tartani a férfit.