Volt, nem volt? – Lázár és L. Simon ellentmond egymásnak

Szinte semmi nem működött szabályosan a budai Vár és a Várkert Bazár üzemeltetése körül, írta meg az Index; a portál szerint belső vizsgálat is indult. Az üggyel kapcsolatban mást mond Lázár János miniszter, és mást egykori államtitkára, L. Simon László is. A Párbeszéd szerint talán még a Miniszterelnökség működése sem átlátható.

Teljes káosz uralkodott az I. kerület fontos műemlékei, így a budai Vár és a Várkert Bazár pénzügyei körül az elmúlt években; szabálytalanságok, pénzügyi visszaélések jellemezték az üzemeltetésüket – írta május végén az Index.hu. A Miniszterelnökség volt a gazdája két olyan nonprofit kft.-nek, amelyik a Vár és a Várkert Bazár fejlesztéséért is felelt. A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft-t. és a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-t. egyaránt Gyutai Csaba fideszes politikus, volt zalaegerszegi polgármester vezeti.

Gyutait korábban L. Simon László fideszes képviselő emberének tartották, de akkor is meg tudta tartani fontos posztjait, amikor L. Simont már eltanácsolták örökségvédelmi államtitkári posztjáról. Az Index úgy értesült, hogy létezik vagy legalábbis készül egy, a Fidesz vezetése és a Miniszterelnökség által érthetően nem reklámozott átvilágítási anyag, amely szerint a budai Vár és a Várkert Bazár környékén az elmúlt években szinte semmi nem működött szabályosan.

L. Simon tud a belső vizsgálatról

L. Simon a cikk megjelenését követően közösségi oldalán jelezte, hogy államtitkársága idején valóban volt belső vizsgálat: „Amikor államtitkár voltam, egy belső vizsgálatunk feltárta, hogy Gyutai Csaba szabálytalan közbeszerzéseket is lebonyolított a Várbazárban. Akkor emiatt hivatalos írásbeli figyelmeztetést kapott, aminek a másolati példánya most is rendelkezésemre áll. A figyelmeztetés tényéről szóban Lázár miniszter urat is tájékoztattam, aki nem tartotta szükségesnek Gyutai Csaba leváltását, sőt az én menesztésem után még egy gazdasági társaság, a vári beruházásokért felelős, sok milliárddal gazdálkodó Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. élére is kinevezték” – írta.

Lázár cáfolta egykori államtitkárát

Az üggyel kapcsolatba a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea június 27-én írásbeli kérdést tett fel Lázár Jánosnak, amit megelőzött egy közérdekű adatigénylés – az L. Simon László által említett belső vizsgálatra voltak kíváncsiak. A Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszából az derült ki, hogy L. Simon államtitkársága idején nem készült belső vizsgálat.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Hír Televíziónak azt mondta, hogy Lázár János 2017 tavaszán döntött arról, hogy a Várgondnokság és a Budavári Ingatlanfejlesztő új feladatokat kap ősztől, így azokról egy teljes auditot készítenek; Csepreghy Nándor szerint a vizsgálat várhatóan nyár végén fog befejeződni. Elmondása szerint a kancelláriaminiszter arra tett ígéretet, hogy az egyik kormányinfó keretében fogja nyilvánosságra hozni a teljes dokumentációs vizsgálatot.

Ebből kiderül, az is, hogy az Index értesülése helytálló.

Nem haboznának bírósághoz fordulni

Az ügyben kerestük a Párbeszéd illetékesét. V. Naszályi Márta, a párt elnökségi tagja közölte, amennyiben a Miniszterelnökség nyilvánosságra hozza a lezárult vizsgálat dokumentumait, az eredmények függvényében lépnek tovább. Ha fény derül visszásságokra, akkor követelni fogják a a felelősök megnevezését és felelősségre vonását, valamint az átlátható működés biztosítását. Ha a vizsgálat eredménye nem derül ki, akkor az őszi ülésszak kezdetén ismét kérdéssel fordulnak Lázár János miniszterhez. V. Naszályi Márta kiemelte: ha többszöri próbálkozásuk is eredménytelen volna, akkor nem „haboznak bírósághoz fordulni, hogy kiderítsük, mi történik a közpénzekkel és a budai Várral”.

A Párbeszéd politikusa továbbá megjegyzi, Lázár János, a Miniszterelnöki Hivatal és L. Simon László egymásnak ellentmondóan nyilatkozik, ami önmagában igazolja, hogy „a Várgondnoksági Kft. és a Budavári Ingatlanfejlesztő, sőt talán még a Miniszterelnökség működése sem átlátható”. Szerinte továbbra is kérdés, hogy volt-e egyáltalán korábban vizsgálat; ha volt, ki vizsgálódott, és mi lett az eredménye. V. Naszályi Márta erről közvetlenül a Várgondnokságot várna adatokat, de a jogi formáját még keresik.

L. Simon Lászlót egyelőre nem sikerült elérnünk.