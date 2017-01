Volt MSZP-SZDSZ-es képviselők is megüthetik a bokájukat

Volt fővárosi MSZP-SZDSZ-es képviselők is megüthetik a bokájukat a 4-es metró hamis utasszáma miatt.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a Csalás Elleni Európai Hivatal jelentése nem csak az Alstom-kocsik korrupciógyanús beszerzésével, de a Demszky-érában a Fővárosi Közgyűléssel is elfogadtatott megtévesztő utasforgalmi adatokkal is foglalkozik. Ha a dokumentum bizonyítékokat is tartalmaz, büntetőeljárás indulhat a testület egykori MSZP–SZDSZ-es tagjai ellen csalás miatt.

hirdetés

Az egykori balliberális képviselők a nagyobb brüsszeli támogatás fejében napi több mint 400 ezer utassal számoltak, a legutolsó mérések szerint azonban a 4-es metrón 160 ezren utaztak naponta.

hirdetés