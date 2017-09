Volner szerint törvénysértő a plakáteltávolítás

A Pest megyei kormánymegbízotton kérte számon a Jobbik plakátjainak eltávolítását Volner János.

A Pest megyei kormánymegbízotton kérte számon a Jobbik plakátjainak eltávolítását Volner János. A Jobbik frakcióvezetője szerint törvénysértő eltávolítani olyan plakátokat, amelyeket a párt saját tulajdonú plakáthelyeire tettek ki, pártja szerint az eljárás alaptörvény-ellenes.

„A Jobbik saját tulajdonában álló hirdetőhelyeken szeretnénk a Jobbik hirdetéseit elhelyezni. Következésképpen magunkkal szemben semmilyen listaárat nem tudunk érvényesíteni, hiszen a Jobbik a saját hirdetéseit teszi föl” – fogalmazott a Jobbik frakcióvezetője.

Tarnai Richárd kormánybiztos azonban úgy látja, hogy a plakáttörvény nem tesz különbséget tulajdonjog szerint a hirdetési felületek között, mindenképpen szükség van listaár megállapítására. A törvény így arra kötelezi őket, hogy eltávolíttassák azokat.

„Így van. A listaár a jogszabályi kötelezettség, függetlenül attól, hogy a saját maga hirdetését rakja fel a szervezet vagy pedig mást, hiszen a listaárral egy lehetőséget vesz meg. Egy lehetőséget – hadd fejezzem be – egy lehetőséget vesz meg az illető szervezet vagy magánszemély. Lehet, hogy most nem kíván ez a szervezet élni a lehetőséggel, holnap pedig kirak egy mondjuk bármilyen más hirdetést. Tehát a listaár közzétételi kötelezettség jogszabályi kötelezettség” – nyilatkozta Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott.

A kormányhivatalokat felügyelő Lázár János azt mondta: a Jobbiknak be kellett volna jelentenie, hogy a plakáthelyek tulajdonjogában változás állt be, és ezzel együtt azt az igényét is, hogy saját magának ingyen és bérmentve adja ki a plakáthelyeket. Álláspontja szerint törvénysértő állapot ennek az elmulasztásából adódott.

„Az egésznek van egy sunnyogásszaga! Ha megnézi, hogy egyik része az ilyen-olyan párté, a másik egy nyilvánvalóan a korábbi tulajdonosokhoz kötődő ügyvédé, a harmadik a korábbi cégé vagy a fene tudja, hogy kié. Miért nem lehetett ezt tisztességesen és korrekt módon – ha egyébként a szándék az tisztességes és korrekt –, miért nem lehetett ezt a kormányhivatalok felé normálisan bejelenteni?” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.