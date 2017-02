Volner: Pitiáner és sunyi, amit Orbán csinál

Nagyon pitiáner és sunyi húzásnak tartja, hogy Orbán Viktor vereség esetén mindig mással viteti el a balhét, viszont győzelem esetén maga aratja le a babérokat – mondta a Magyarország élőben című műsorunkban Volner János.

A Jobbik frakcióvezetője szerint az olimpiaellenes népszavazás ügyében a Fidesz vereséget szenvedett. Az ellenzéki politikus viszont kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy a Jobbik miért nem segített aláírásokat gyűjteni.

hirdetés

„Hát, én egyet látok, hogy ahogy nem lehet rásegíteni, úgy ahogy most a Fidesz csinálja, hogy Tarlós Istvánnal viteti el az egész balhét, mintha a főpolgármester döntése lenne, hogy Magyarországon lesz-e olimpia vagy sem. Budapestnek annyi pénze nincs, hogy önállóan a 4-as metró vagy 3-as metró kérdését rendezni tudja, még ez is állami segítségből megy. Egy ilyen gigaberuházás csak kormányzati akarattal mehet. Orbán Viktor, hogyha győznek, akkor odaáll győztes hadvezérként, ha éppen veszítenek, mint a migrációs népszavazásnál vagy éppen most az olimpia ügyében, akkor pedig igyekszik valamelyik emberével, most éppen Tarlós Istvánnal elvitetni a balhét. Szerintem ez egy nagyon pitiáner és nagyon sunyi húzás tőle.”