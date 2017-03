Vizsgálatot követelnek a migránsokat ért erőszak ügyében

A migránsverések kivizsgálását követeli a magyar kormánytól az Orvosok Határok Nélkül. A nemzetközi segélyszervezet 106 esetet dokumentált. A magyar kormány határozottan cáfolja, hogy a határőrök erőszakkal fordítják vissza a menedékkérőket Szerbiába.

Sérülését mutatja egy menedékkérő Belgrádban. Az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet doktorai látták el. Azt mondja, a magyar határőrök kutyája harapta meg.

hirdetés

„Azt kérdezgették, hogy ki közülünk az embercsempész. Nem tudunk angolul, ezért nem tudtuk megmondani neki. Ezért eresztették ránk a kutyát” – számolt be egy afgán migráns.

Az Orvosok Határok Nélkül a migránsverések kivizsgálását követeli a magyar kormánytól. Azt állítják, hogy 106 esetben kezeltek a magyar határról visszafordított menekülteket ütések, kutyaharapás és paprikaspray okozta sérülésekkel. Az áldozatok közül legkevesebb 22-en kiskorúak.

„Sok olyan eset van, amikor erőszakról számolnak be, de nincs orvosilag beazonosítható sérülés. Akiket fizikai erőszak ért, náluk ütés, zúzódás, és a tavalyi év közepe óta kutyaharapás okozta sérülések is vannak. A harapásnyomok nem csak a test egy adott részén vannak, hanem a test első vagy hátsó részén is, vagyis nem minden esetben menekülő emberekről van szó” – mondta el az Orvosok Határok Nélkül orvosa, Momcilo Djurdjevic.

A Katolikus Karitasz segélyszervezet nem tudta megerősíteni a migránsverésekről szóló jelentéseket.

„A Katolikus Karitász részéről azt az információt kaptuk, hogy nekik nincs tudomásuk semmi ilyen jellegű bántalmazásról, tehát ők ilyet nem tapasztaltak. Ők jelen vannak a határon, a határ mindkét oldalán lévő menekülteknek különböző segélyadományokat, szállítmányokat juttatnak el” – nyilatkozta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, Mohos Gábor.

A magyar kormány határozottan cáfolja az Orvosok Határok Nélkül állításait.

„Mind a honvédség, mind a rendőrség a legkategorikusabban cáfolja azt, hogy bármiféle fizikai eszköz alkalmazására sor került volna. Akár kutyák alkalmazására, akár gumibot vagy bármilyen más eszköz alkalmazására” – jelentette ki Lázár János, kancelláriaminiszter.

hirdetés

Az Orvosok Határok Nélkül szerint az Európai Unió intézményeinek el kellene ítélniük a menedékkérőkkel szembeni visszaéléseket.