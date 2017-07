Vizsgálatot követel az ellenzék

A Gyurcsány-párt és az Együtt is vizsgálatokat követel a Fidesz 2010-es plakátkampánya miatt. Mindkét baloldali párt elvárja az ügyészségtől és az Állami Számvevőszéktől, hogy utólagosan tekintse át a kormánypárt pénzügyi elszámolásait.

Plakátok ezrein népszerűsítette magát a Fidesz a 2010-es országgyűlési választások előtt. A párt az utcai kampány szervezésével a miniszterelnökkel akkor még bizalmas viszonyban lévő Simicska Lajos egyik hirdetési cégét bízta meg. A társaság jóval olcsóbban dolgozott akkor a Fidesznek, mint most a Jobbiknak. A Fidesz a kedvezményes ár harmadát vallotta csak be a kampánykiadásokat ellenőrző Állami Számvevőszéknek – írta a 24.hu. A Mahir Cityposter 98 millió forintot számlázott, amelyből 35 milliót tüntetett fel a párt a számvevőszéknek beadott pénzügyi elszámolásban.

– Képviselő úr, ez a 98 millió forintos számla megszületett, vagy ez egy koholmány, egy álhír?

– Én biztos nem ismerem ezt a számlát.

A Fidesz a 2010-es választásokon együtt indult és együtt is kampányolt a KDNP-vel. A Kereszténydemokrata Néppárt szóvivője mossa kezeit.

– Ön ezt cáfolja? Vagy kaptak kedvezményeket?

– Nem tudom. Tényleg nem tudom. Fogalmam sincs.

– Megkérdezi?

– Meg fogom kérdezni.

A Demokratikus Koalíció átvizsgálná utólag a Fidesz korábbi kampányait.

„Kiderült, hogy a Fidesz csalt a 2010-es választások idején, ahhoz képest, amekkora költése volt, még a töredék árnak is a kevesebbjét vallotta be az ÁSZ-nak, így a Fidesz átverte az ÁSZ-t és az embereket is, hiszen hazudott a kampányköltéséről” – jelentette ki Gréczy Zsolt szóvivő.

Az Együtt azt feltételezi, hogy a Fidesz 2014-ben is csalt, ezért a baloldali kis párt elnöke feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen.

„A rendőrségnek épp az a dolga, hogy kiderítse, valós papírokat szolgáltattak-e az ÁSZ-nak vagy hamisakat. Az tényszerűen kijelenthető a most nyilvánosságra hozott doksikból, hogy harmadannyi plakátot jelentettek be a kint lévőkhöz képest, ilyen módon akármi volt is az ÁSZ vizsgálatának az eredménye, az biztos a mostani papírok alapján, hogy az tévedés volt” – vélte Juhász Péter, az Együtt elnöke.

A 2010-es ügyeskedések elévültek, a 2014-esek, ha voltak olyanok, még nem, így azokat vizsgálhatják a hatóságok. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a közelmúltban azt állította, hogy a párt törvényesen gazdálkodott.